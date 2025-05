"9-1-1" saison 8 : résumé des épisodes 6 & 7 diffusés sur M6 mardi 27 mai 2025

Mardi 27 mai 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera trois premiers épisodes inédits de la 8ème saison de la série "9-1-1". Voici ce qui va se passer dans les épisodes 6 & 7.

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 8x06 Ruptures

D’anciennes blessures se réveillent lorsque les membres de la 118 se précipitent pour venir en aide à un homme confronté à une menace de divorce.

Un petit garçon tombe dans un tuyau d’évacuation et s’y retrouve coincé. La 118 doit dépasser ses compétences habituelles pour le sauver.

21:55 Épisode 8x07 Cœurs en feu

Athena se voit confier une nouvelle recrue, le stagiaire Matthew Sparks, qui la fait douter de ses capacités.

Le chef Simmons demande à Bobby d’assister la star Brad Torrance sur le tournage de la série "Cœurs de feu", dont la production est un généreux donateur pour la caserne.