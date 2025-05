La saison 2 de "Cat’s Eyes" en tournage pour TF1 avec Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain

Le 15 mai dernier, Camille Lou, Constance Labbé, Claire Romain et MB14 ont débuté pour TF1 le tournage de la seconde saison de la série "Cat’s Eyes".

Quelques mois après leur dernier coup, les Cat’s Eyes sont de retour, plus déterminées que jamais : pour sauver leur père, dont elles viennent de retrouver la trace, elles sont résolues à faire tomber le plus important réseau de trafiquants d’art en France.

Les trois sœurs se lancent dans une nouvelle série de vols spectaculaires qui va les emmener du Musée d’Orsay au Centre Pompidou, en passant par l’impressionnant Mont Saint-Michel ! Sur terre ou en l’air, elles vont aussi devoir se surpasser pour cambrioler un train en marche et s’échapper d’une banque ultra-sécurisée par le sommet de la Tour Montparnasse.

Tandis que Sylia doit gérer le retour d’Abel et Alex sa vie compliquée avec Lili, Tam voit son couple avec Quentin mis à mal. Les soupçons de Gwen à son égard s’accentuent et l’arrivée d’un mystérieux voleur charismatique surnommé "le Marquis", ne laisse pas la jeune femme indifférente et bouleverse ses certitudes. Mais est-il leur allié ou leur ennemi ?

Entre alliances dangereuses et tensions amoureuses, l’arrivée de ce nouveau personnage aussi talentueux que les Cat’s Eyes va créer des frictions entre les trois sœurs et mettre en péril leur mission. C’est la saison de tous les enjeux et de tous les dangers !