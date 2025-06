Deux épisodes de "Tandem" à revoir sur France 3 jeudi 5 juin 2025 avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort

Jeudi 5 juin 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de "Tandem" avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

Rappel de l'histoire de la série

Le commandant Léa Soler est mutée dans la brigade du capitaine Paul Marchal, son ex-mari, et ils vont tant bien que mal devoir faire équipe. Ils seront aussi obligés de se croiser en dehors du travail car le tandem a deux adolescents à gérer, Alice et Thomas.

21:10 Épisode 7x01 On ne joue pas avec le feu



Plongez au cœur d'une divorce party qui tourne au cauchemar quand un strip-teaser habillé en pompier est retrouvé mort. Qui était cet homme au charme enflammé, se faisant appeler Jo Fire ? Paul et Léa remontent jusqu'à sa caserne d’affectation... Mais qui pourrait en vouloir à ce héros du feu ? Les conséquences d'une intervention qui a mal tourné ou un règlement de compte personnel ? Les révélations brûlantes ne font que commencer.

22:00 Épisode 7x02 À couteaux tirés



Lorsqu'un homme affirme avoir échappé à une tentative de meurtre et accuse l'ex-mari de sa compagne, la gendarmerie ne prête pas attention à cette affirmation, car les deux ex-conjoints se déchirent pour obtenir la garde de leur fils et s'accusent mutuellement des pires horreurs. Cependant, la situation prend une tournure dramatique lorsque l'homme est retrouvé assassiné le soir-même. Les deux ex-conjoints s'accusent mutuellement, mais qui dit la vérité ? Et si la vérité était bien plus complexe qu'elle n'y paraissait ? Une enquête fascinante commence alors pour découvrir la vérité cachée derrière cette guerre acharnée pour la garde de leur enfant.