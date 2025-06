"9-1-1" saison 8, résumé des trois épisodes diffusés sur M6 mardi 10 juin 2025

Mardi 10 juin 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la 8ème saison de la série "9-1-1". Voici ce qui va se passer dans les épisodes 8 à 10.

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 8x11 Retrouvailles

Lors d'une intervention dans une église évangélique, Bobby retrouve sa mère qu’il n’avait pas vue depuis des années.

De son côté, Buck tente de combler le vide laissé par Eddie.

21:55 Épisode 8x12 Déconnectés

Le retour au travail de Maddie s'avère plus compliqué que prévu.

Eddie tente de s’adapter à sa nouvelle vie, mais Christopher découvre son père dans une situation inattendue.

22:45 Épisode 8x13 Invisible

La 118 intervient à plusieurs reprises pour sauver Archie, un homme ordinaire qui traverse une mauvaise passe et à qui personne ne semble prêter attention.

Eddie confronte ses parents et renforce ses liens avec son fils Christopher.