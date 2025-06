Deux épisodes de "Tandem" à revoir sur France 3 jeudi 12 juin 2025 avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort

Jeudi 12 juin 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de "Tandem" avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

Rappel de l'histoire de la série

Le commandant Léa Soler est mutée dans la brigade du capitaine Paul Marchal, son ex-mari, et ils vont tant bien que mal devoir faire équipe. Ils seront aussi obligés de se croiser en dehors du travail car le tandem a deux adolescents à gérer, Alice et Thomas.

21:10 Épisode 7x03 Terre promise



Lorsqu'une main sectionnée est retrouvée sur une plage isolée, Paul est confronté à un mystère insondable : qui est le propriétaire de cette main et où est le reste du corps ? Les premières constatations de Frank révèlent que le propriétaire de la main était déjà mort avant que celle-ci ne soit sectionnée et que la main a été immergée dans de l'eau douce avant d'être jetée dans l'eau salée. Qui pourrait être assez sinistre pour mutiler un corps de cette manière ? Et pourquoi ? L'enquêteur doit trouver des réponses avant que le tueur ne frappe à nouveau.

22:00 Épisode 7x04 Citius Altius Fortius

Sarah, jeune athlète de haut niveau, est retrouvée morte dans le parc de l'école de sport de Montpellier. Qui a pu la tuer ? Son ex qu’elle harcelait nuit et jour ? Ou son entraîneur qu'elle s'apprêtait à quitter ? Léa et Paul enquêtent sur un crime calculé avec minutie. La vérité est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et chaque suspect a son alibi...