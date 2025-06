"Querer", minisérie série coup de poing qui interroge sur le consentement diffusée sur ARTE jeudi 12 juin 2025

Jeudi 12 juin 2025 à 20:55, Arte diffusera "Querer", une minisérie en 4 épisodes qui raconte comment une femme, après 30 ans de mariage, accuse son mari de viols conjugaux, déchirant sa famille et confrontant le système judiciaire.

Pourquoi Miren n’a-t-elle pas porté plainte plus tôt ? A contrario, pourquoi est-il si difficile de croire les femmes lorsqu'elles affirment être victimes de violences ?

À travers l'explosion de la famille Gorosmendi-Torres, Querer (qui en espagnol signifie aussi bien “aimer” que “vouloir”, “apprécier”, “désirer”…) met en évidence la complexité du statut de victime, la difficulté à parler et plus encore le refus de regarder en face les abus commis par un proche – un frère, un oncle, un père, un mari –, surtout quand il n'y a pas de preuves et qu'il faut se contenter de la parole d'une femme.

Ancrée à Bilbao et portée par un formidable casting – Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau et Iván Pellicer –, une série d'une rare intensité et à l'écriture sobre, dans laquelle la réalisatrice Alauda Ruiz de Azúa n'impose aucune vérité : le récit, parfaitement chronologique, finit par placer le spectateur dans la position d'un juré confronté à la multiplicité des points de vue, contraint de tirer ses propres conclusions afin de forger son intime conviction.

20:55 Épisode 1

À 53 ans et après plus de trente ans de mariage, Miren quitte le domicile familial sans crier gare. Aux côtés de sa jeune avocate Paula, elle dépose officiellement plainte pour viol contre son mari Iñigo, et demande le divorce. Mère de deux garçons, Aitor, 31 ans, et Jon, 24 ans, elle leur annonce simultanément la nouvelle. Là où le benjamin croit sa mère, l’aîné se range avec colère du côté de son père.

21:45 Épisode 2

Les deux parties préparent leur récit pour la justice, et les enfants choisissent un camp : Aitor témoigne pour son père, et Jon pour sa mère...

22:40 Épisode 3

Deux années se sont écoulées. Lors des audiences, les quatre membres de la famille s'affrontent lors d'un procès sous haute tension.

23:45 Épisode 4

Quelques mois après les audiences, le juge rend son verdict. Mais un événement inattendu provoque la rencontre de Miren et Iñigo, changeant à nouveau la dynamique familiale...