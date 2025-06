Inédit de "Camping Paradis" avec Natasha St-Pier en guest lundi 30 juin 2025 sur TF1

Lundi 30 juin 2025 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel inédit de la série "Camping Paradis" dans lequel Laurence Ournac accueillera en guest Natasha St-Pier.

Fiançailles au Paradis

Les nouveaux arrivants se bousculent au comptoir du Camping Paradis et le hasard réunit Lisa et Charlotte, meilleures amies de fac, qui se retrouvent après 17 ans sans se voir ! Alors qu’elles se présentent, leurs fils respectifs, Baptiste et Evan, les deux ados connectent immédiatement. Mère célibataire, Charlotte semble ravie de retrouver son amie. Lisa est accompagnée de Julien, le père de Baptiste et son amoureux depuis toujours qui prépare en secret et avec l’aide de Tom, une demande en mariage surprise. Seulement, lorsque Charlotte et Julien se croisent, c’est la panique. En effet, ils doivent cacher à Lisa qu’ils ont eu une nuit sans lendemain quelques années auparavant…

En parallèle, c’est le coup de foudre entre Armelle, la cousine de Stéphanie qui a installé son salon de coiffure itinérant au camping et Antoine, qui n’est autre que le fondateur de «Compéti’tifs», une enseigne de coiffure low-cost… Sachant que cette franchise est à l’origine de la faillite du précédent salon d’Armelle, leur love-story semble compromise…

Christian Parizot, quant à lui, aura fort à faire avec un nouveau voisin qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau physiquement et humainement : Christophe Morizot…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Natasha St-Pier (Charlotte), Patrick Paroux (Parizot), Caroline Le Moing (Lisa), Thomas Séraphine (Julien), Julien Le Berre (Baptiste), Hugo Attard (Evan), Murielle Desaunay (Armelle), Raphaël Hidrot (Antoine), Pascal Germain (Morizot).