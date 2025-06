"Nouveau Jour", la série estivale quotidienne d'M6 diffusée à partir du 30 juin 2025

Lundi 30 juin 2025 à 20:35, M6 commencera la diffusion de "Nouveau Jour", une grande saga autour d’un hôtel familial, le Domaine Bartoli. Un univers où chacun aura la possibilité de se réinventer, de se créer un nouveau

futur où tout est possible…

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire d’un très beau 4 étoiles, sa fille aînée Louise (Helena Noguerra) a repris l’hôtel. Aidée par son fils Gabriel (Jean-Baptiste Maunier), elle gère d’une main de fer son équipe d’employés, lésant ainsi ses frère et sœur Tarek (Mhamed Arezki) et Audrey (Gabrielle Atger). Or, la fratrie est déjà déchirée par un très lourd secret de famille. Mais Louise a le soutien de son nouveau mari Aurèle (Alexandre Varga), propriétaire du club de fitness voisin et de Sofia (Aurélie Konaté), capitaine des pompiers de la ville.

Le retour en ville de Théa (Marion Aymé), la fille d’Audrey (Gabrielle Atger) et Erwan (Vincent Desagnat), va totalement rebattre les cartes. En effet, celle-ci est bien décidée à en apprendre plus sur les secrets qui déchirent la famille de sa mère, mais aussi sur l’hôtel Bartoli, établissement qu’elle rêve secrètement de conquérir. Elle n’est pas la seule. L’hôtel attise les convoitises et la présence mystérieuse d’Émilia (Laëtitia Milot) n’y est sans doute pas étrangère. Mais Théa pourra compter sur l’aide de son parrain Franck (Bruno Solo) ainsi que de la plupart des jeunes qui travaillent au domaine.

Pourtant, la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau. Tiraillés entre liens familiaux et ambitions personnelles, tout devient alors possible pour les membres du clan Bartoli et son entourage : pour chacun, l’heure est à un nouveau départ, à un nouveau jour.

La série sera diffusée du lundi au vendredi à 20:35.

Résumé des épisodes diffusés du 30 au 4 juillet 2025

Lundi 30 juin 2025 • Épisode 1

Théa fait son grand retour dans le Sud, pleine de secrets et d’ambition pour l’avenir. L’heure est au branle-bas de combat pour Gabriel et le personnel de l’hôtel Bartoli, alors que Louise s’apprête à passer le plus beau jour de sa vie. Mais rien ne devrait se passer comme prévu…

Mardi 1er juillet 2025 • Épisode 2

L’hôtel se remet peu à peu des évènements de la veille, alors que tous cherchent des réponses et que Magalie doit faire face à des conséquences inattendues. Chez les Maillol, l’aide d’un vieil ami et de Camille mettent Erwan dans une situation plutôt cocasse.

Mercredi 2 juillet 2025 • Épisode 3

Louise ne sait plus à quel saint se vouer face aux menaces qui s’intensifient à l’hôtel Bartoli. L’heure est au nouveau départ pour Magalie tandis que Jade, elle, s’évertue à satisfaire les clients les plus récalcitrants.

Jeudi 3 juillet 2025 • Épisode 4

Un nouvel évènement menace les équilibres personnels et professionnels de l’hôtel Bartoli, alors que Magalie, elle, est en proie aux doutes. Pendant ce temps, l’ouverture d’un nouveau bar, La Pena Loca, est perturbée par l’insouciance d’un de ses gérants.

Jeudi 4 juillet 2025 • Épisode 5

Face à une nouvelle donne, Louise doit prendre les décisions qui s’imposent. Magalie doit tant bien que mal trouver un nouveau souffle dans son quotidien, alors que Roméo doit penser à des méthodes inattendues pour sauver son bar.