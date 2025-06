"9-1-1" mardi 17 juin 2025 sur M6, résumé des 2 épisodes de la saison 8 diffusés cette semaine

Mardi 17 juin 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème saison de la série "9-1-1". Voici ce qui va se passer dans les épisodes 14 à 15.

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 8x14 Virus

La 118 intervient dans un laboratoire de recherche en feu, qui se transforme en zone contaminée. L'équipe se retrouve piégée à l'intérieur, confrontée à une menace biologique inattendue.

21:55 Épisode 8x15 Les rats de laboratoire

Athena et Buck se lancent dans une course contre-la-montre pour sauver les membres de la 118 piégés dans le laboratoire en feu.

Pendant ce temps, Chimney lutte contre une infection virale mortelle, et Bobby prend une décision sacrificielle.