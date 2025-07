"Demain nous appartient" : une rentrée mouvementée se prépare dans les épisodes en tournage pour TF1

En septembre, préparez-vous à vivre une rentrée mouvementée devant les épisodes de la série "Demain nous appartient" qui sont actuellement en cours de tournage pour TF1...

Alors qu’une course caritative bat son plein au môle Saint-Louis, la terre se met à trembler. Un violent séisme frappe la ville de Sète, plongeant tout le monde dans le chaos.

Des immeubles sont sur le point de s’écrouler, et certains habitants se retrouvent bloqués dans les sous-sols. Les secours doivent faire vite, car tout est en train de céder ! Au même moment, des opérations prévues à l'hôpital sont perturbées… Une coupure d’électricité immobilise des gens dans un ascenseur. Mais les secousses sèment également l'inquiétude au lycée, entraînant l'évacuation des élèves.

Il faut aider les blessés et partir à la recherche de ceux qui se sont retrouvés coincés sous les décombres. Au comble de l'angoisse et malgré l'inquiétude, les Sétois vont devoir s’entraider et se soutenir. Pendant que les équipes du commissariat dresseront le bilan des blessés et s'activeront pour coordonner la prise en charge des victimes de ce tremblement de terre, le plan blanc sera activé à l'hôpital. Malgré l'épuisement, le corps médical va devoir former une équipe soudée pour porter secours aux blessés et le Spoon se transformera alors en point de ravitaillement pour les secouristes.

Entre sauvetages héroïques, tensions et drames personnels, la vie à Sète va de nouveau basculer ! Mais le séisme ne fera pas seulement vibrer la terre, il va aussi réveiller de lourds secrets et bouleverser de nombreux destins...

Ces épisodes seront diffusés sur TF1 à partir du 8 septembre 2025.