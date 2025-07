Deux épisodes de "César Wagner" à revoir sur France 2 vendredi 25 juillet 2025

Vendredi 25 juillet 2025 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "César Wagner" avec Gil Alma.

Le capitaine de police César Wagner, anxieux et hypocondriaque, est muté à Strasbourg, sa ville natale, dont la maire n'est autre que sa propre mère. Il essaie de s'imposer au sein de sa brigade avec le soutien de la légiste, fantasque et décomplexée, Élise Beaumont.

Chaque épisode de la série présente une nouvelle enquête policière, mêlant intrigues criminelles et une touche d'humour due aux particularités du personnage principal.

21:10 Épisode 1x06 L'œil du lynx

Dans la forêt Vosgienne, les autorités retrouvent le corps sans vie d'une journaliste et militante de la cause animale, ainsi que le cadavre d'un lynx tué à l'aide d'un couteau de chasse. Immédiatement, la communauté de chasseurs est pointée du doigt. Ces tragiques évènements viennent exacerber un conflit virulent entre chasseurs et militants animalistes, dans une région où la présence de réserves naturelles est un véritable enjeu politique...

22:45 Épisode 1x07 Coup de théâtre

Au sein du prestigieux Théâtre national de Strasbourg, un jeune homme meurt subitement lors d'une audition, devant un jury médusé. L'apprenti acteur semble avoir été empoisonné. César Wagner doit alors déterminer s'il s'agit d'un crime homophobe, d'une rivalité mortelle ou bien d'autre chose...