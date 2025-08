"Le silence de l'eau", la saison 2 à revoir sur France 3 dimanche 3 août 2025

Dimanche 3 août 2025 à 21:10, France 3 rediffusera la seconde saison de la série “Le silence de l'eau” avec Ambra Angiolini et Giorgio Pasotti.

L'histoire en quelques lignes...

Un an après l’affaire Laura Mancini, la vie à Castel Marciano a retrouvé sa tranquillité.

Andrea Baldini s’apprête à quitter le commissariat de la ville pour aller travailler à Trieste avec Luisa Ferrari. Quand cette dernière tombe par hasard sur une fillette au milieu d’une route en pleine nuit, Andrea et elle se retrouvent face à un double homicide à élucider.

Parallèlement, Andrea voit sa vie de famille se compliquer avec le retour inopiné du père biologique de Matteo.

Une saison 2 pleine de rebondissements et d'adrénaline à suivre en deux soirées sur France 3.

4 épisodes diffusés par soirée

Épisode 1

Luisa trouve la petite Giulia perdue sur la route au milieu de la nuit. Il s’avère que sa mère Sara et son grand frère Luca se sont fait tuer. Cambriolage qui a mal tourné ou meurtre prémédité et maquillé ? Andrea, qui était sur le point d’être muté à Trieste, va mener l’enquête avec Luisa, tandis que le père biologique de Matteo refait surface et veut le rencontrer.

Épisode 2

Rocco s’embrouille dans ses explications et devient de plus en plus suspect, au risque de perdre la garde de Giulia. Katja semble avoir des choses à cacher, et Elio, le père biologique de Matteo, se fait de plus en plus pressant pour rencontrer son fils. Andrea est tiraillé, aussi bien dans son enquête que dans sa vie privée.

Épisode 3

Des virements suspects, ainsi que le témoignage d’Olga, l’ancienne collègue de Sara, dont la voiture a été vue à proximité de celle de Sara le jour du meurtre, ouvrent une nouvelle piste. Le père biologique de Matteo, qui est réapparu, tente de renouer avec son fils.

Épisode 4

Confronté au pistolet qui a tué sa femme et son fils, Rocco fait une révélation qui bouleverse le cours de l’enquête. Elio prend de plus en plus de place dans la vie de Matteo et menace l’équilibre de la famille d’Andrea. Katja intrigue en sous-main et l’implication de Luca dans des affaires illégales apparaît de plus en plus clairement.

Les 4 derniers épisodes seront diffusés dimanche 10 août à partir de 21:10.