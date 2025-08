"Camping paradis - Un cirque au Paradis" avec Vincent Lagaf' et Marwan Berreni lundi sur TF1 (vidéo)

Lundi 4 août 2025 à 21:10, TF1 rediffusera un épisode de "Camping Paradis" dans lequel Laurent Ournac accueille en guests Vincent Lagaf' et Marwan Berreni : « Un cirque au Paradis ».

L'histoire en quelques lignes...

Jo et Carmen Narboni sont au camping avec leur cirque. Alors que Jo est dans le déni le plus complet, Carmen a conscience que le cirque, déficitaire, attire de moins en moins de monde. Par ailleurs, leur fils, Timothée, arrive avec Alice, sa nouvelle compagne, dans le but de monter leur propre troupe de cirque, plus moderne... Il va falloir toute la détermination de Carmen et le soutien de Tom pour apaiser les tensions entre père et fils et pour que Jo accepte, enfin, de faire évoluer les traditions…

Un homme et une femme arrivent séparément au camping, chacun accompagné de sa fille respective. Ils feignent une rencontre fortuite mais, en réalité, ils avaient tout planifié car ils veulent officialiser leur relation. Malheureusement, les deux filles, qui se connaissent du même lycée, se détestent et elles comptent bien changer le cours des choses pour rester éloignées l’une de l’autre !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Vincent Lagaf' (Jo), Sophie de La Rochefoucauld (Carmen), Marwan Berreni (Timothée), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Léa Kerel (Alice), Delphine Braillon (Célia), Pierre-Marie Mosconi (Joachim), Elodie Rouprêt (Emilie), Manon Chevallier (Tanya), Eric Perez (Aurélien), Marie Barrouillet (Cléo), Marius Garnier (Nathan), Maximilien Fussen (Waldo), Tiago Marinho (Ado 1), Malik Frikah (Ado 2).