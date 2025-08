"Scènes de ménages" : la 17ème saison arrive le 25 août sur M6, voici ce qui va se passer

À partir du 25 août 2025, retrouvez vos couples préférés de "Scènes de ménages" dans une 17ème saison inédite diffusée du lundi au vendredi à 20:35 sur M6.

Cette année encore, “Scènes de ménages” n’en finira pas de vous étonner...

Après une demande en mariage mémorable, Emma et Fabien prépareront, non sans différences de points de vue, le grand jour où ils se diront enfin oui.

Camille, forte du succès de son centre de bien-être, pourrait bien finir par détrôner Philippe et ses deux pharmacies.

Un tournant professionnel se dessinera également pour José et Liliane : et si après la mairie, il y avait un autre horizon pour José ? Et si Liliane amorçait une nouvelle carrière ?

Quant à Sofiane et Alice, la frénésie de leur épicerie ne leur laissera aucun repos.

Du repos, c’est bien ce qui pourrait faire peur à Léo et Leslie, qui passeront le cap des 30 ans, avec son lot de remises en question.

Et Raymond dans tout ça ? Le temps de la romance semblera bien trouver domicile chez notre nonagénaire emblématique.

Trois primes de prévus

Cette nouvelle saison sera aussi l’occasion de retrouver nos couples favoris dans trois primes événements.

Pour les fêtes de fin d’année, ils vivront ensemble la magie de Noël.

Ils partiront également en Bretagne, entre légendes celtiques, balades en forêt de Brocéliande et concours de crêpes.

Et le temps d’une soirée, ils auront également l’occasion… d’échanger leurs maisons.

Voici ce qui va se passer dans la saison 17

Chez José et Liliane, le changement, c’est maintenant !

Notre couple va d’abord découvrir que Jean-Pierre (Philippe Duquesne), leur ami de toujours, a le sang bleu ! Tandis que José s’émerveille de son ami le comte Jean-Pierre, Liliane mène l’enquête autour d’un certain Bernard Gravat. Un employé de la mairie que tout le monde connait, sans même savoir ce qu’il fait… Pour autant, le mandat de José touche bientôt à sa fin. N’est-ce pas l’heure de rebattre les cartes ? D’inverser les rôles ? Liliane maire de la ville et José homme au foyer… ?

Cette année, Raymond n’y va pas avec le dos de la cuillère.

Quand il s’agit de faire suer sa gardienne ou ses voisins, Raymond n’est jamais à court d’idées, mais quand son sosie débarque dans le quartier, c’est un nouveau champ des possibles qui s’offre à lui. Déjà que la tornade Nicole (Chantal Ladesou) ne cesse de bousculer sa petite vie paisible, Raymond va avoir des envies d’aventures. Pourquoi pas passer son bac en candidat libre ? Ou même prendre des cours de cuisine avec des chefs (Guy Savoy ou encore Axel Huet, alias Antoine, de la série « En Famille ») qu’il va presser comme des citrons ?

En route, pour le meilleur et pour le pire.

Cette année, pour Emma et Fabien c’est le grand saut ! C’est au beau milieu d’un climat menaçant pour Fabien, avec un lycée qui risque de mettre la clef sous la porte, et d’une Emma qui se découvre soudainement une passion pour la moto, que notre couple va se lancer dans l’organisation de leur mariage. Le problème ? Ils n’envisagent pas du tout cette cérémonie de la même manière… Fabien, plus sage et traditionnel n’aura de cesse de calmer les ardeurs d’une Emma plus libre et transgressive.

Pour Camille et Philippe, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.

Non contents d’être secoués par une femme de ménage tyrannique, Camille et Philippe vont voir leur quotidien changer drastiquement. Après le stress de l’ouverture, du recrutement et des nouvelles responsabilités, Camille est enfin sur la route du succès avec son centre de bien-être. À l’inverse pour Philippe, ça ne va pas fort. Le décès de son père, le déclin financier de ses pharmacies et l’âge avançant, Philippe va devoir revoir ses exigences à la baisse.

Cette année Leslie et Léo passent la seconde !

Notre jeune couple de parisiens change de dizaine et il y aura un avant et un après leurs 30 ans ! Ils arrêtent de subir et se prennent en main. Ras-le-bol du métro ? Leslie s’achète une voiture ! Ras-le-bol d’être maltraité au travail pour trop peu d’argent ? Léo démissionne et se lance à son compte dans la sécurité rapprochée ! Ras- le-bol que leur chien pue ? Barny ? Barny ?! Où est-il passé… ?

Eh là, qui va là ?

Sofiane, prétendu génie de la vente, et Alice avec son sens déchainé du relationnel, sont indiscutablement des commerçants hors-pair ! Mais ils sont aussi aimants et attentionnés d’Inès, une adolescente sportive et consciencieuse, souvent plus adulte que ses propres parents, qui oscille entre entrainements de biathlon et coups de main à l’épicerie. La vie du village, les rumeurs et les commérages pour Alice et Sofiane, c’est du quotidien… Mais quand un cadavre est retrouvé plus bas dans la vallée, ça n’est plus la même limonade. Alice va mener une enquête acharnée où elle suspectera tout le monde… même elle !