"Simon Coleman" saison 3, résumé des épisodes diffusés vendredi 26 septembre 2025 sur France 2

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de la 3ème saison inédite de la série "Simon Coleman" avec Jean-Michel Tinivelli.

La saison 3 en quelques lignes...

Simon Coleman est toujours sur la brèche au commissariat d'Aix-en-Provence. Entre ses enquêtes, ses collègues envahissants, sa hiérarchie tatillonne, les suspects retors et les cadavres qui s'enchaînent, il prendrait bien une semaine de RTT.

Mais dès qu’il rentre chez lui le soir, c’est une nouvelle journée qui commence puisqu’il doit s’occuper de ses neveux. Alors qu’il fait de son mieux pour s’occuper d’eux, il voit son propre père débarquer à la maison. Un père qui n’a jamais été un modèle du genre et qui pourrait bien bouleverser l’équilibre familial.

Les épisodes de la seconde soirée

Épisode 3x03 Mauvaise mer

Jules Ballarin, 27 ans, est retrouvé mort dans un magasin d'accastillage où il travaillait comme gardien. La scène de crime laisse penser à une tentative de cambriolage, mais Simon Coleman découvre rapidement que le meurtre était prémédité.

Jules étant aussi sauveteur en mer, il décide d’aller creuser de ce côté pour en savoir un peu plus sur la victime. Si tous respectaient et appréciaient Jules, Simon apprend qu’il avait poussé l’un des sauveteurs à la démission quelques jours avant le meurtre. Ce dernier aurait-il pu vouloir se venger ?

En avançant dans ses investigations, Coleman comprend que Jules enquêtait lui-même sur l’incendie mortel d’un bateau en pleine mer… Quelqu’un aurait-il voulu l’empêcher de découvrir la vérité ?

Épisode 3x04 • Noces mortelles

Bertrand Durieux, sympathique propriétaire d’une lavanderie à Aix-en-Provence, est assassiné le jour du mariage de sa fille. Qui a pu lui planter un couteau de cuisine dans le ventre alors que les petits-fours du vin d’honneur ne sont même pas encore servis ?

Simon Coleman et Chloé Becker savent que le meurtrier se cache parmi les invités du mariage. Reste à savoir pourquoi il a gâché la fête. Un conflit entre les deux familles ? Une lutte pour prendre la tête de l’entreprise familiale ? Un adultère, alors que l’union des deux tourtereaux n’est pas encore célébrée ?

Une enquête pour le meilleur et pour le pire…

