La 8ème et ultime saison de "S.W.A.T." diffusée sur TF1 à partir du mardi 30 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 28 septembre 2025 102
Mardi 30 septembre 2025 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T"  qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 8x01 Les disparus

Des hommes masqués détournent un bus scolaire et kidnappent tous les enfants ainsi que le chauffeur, l'ancien coach de football de Hondo.

C'est le premier jour en tant qu'agent du S.W.A.T. pour Gamble. Hicks se méfie toujours de la nouvelle recrue, à cause du passé de son père.

Alfaro se trouve un nouveau surnom, malgré lui.

22:00 Épisode 8x02 Les faux alliés

Le S.W.A.T. est appelé après un braquage, suivi d'homicides multiples. Sur place, Hondo et son équipe font la connaissance des hommes de la section anti-gang du bureau du shérif qui enquêtent déjà sur une série de vols à main armée dont les modes opératoires sont identiques. C'est donc conjointement et malgré la rivalité qui règne entre les deux équipes que le S.W.A.T. et l'anti-gang vont tenter de remonter la piste des braqueurs.

Lang, un des enquêteurs du bureau du shérif, révèle à Tan que le père de Gamble a tué un policier.

