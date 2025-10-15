Un épisode inédit de "Scènes de ménages" en tournage en Bretagne pour M6

Vos couples préférées de la série "Scènes de ménages" viennent de débuter pour M6 le tournage de « Cap sur la Bretagne », un double épisode inédit dans lequel ils vous emmènent en Bretagne, région authentique, tendre, et parfois surprenante...

L'histoire en quelques lignes...

Excités par la préparation de leur mariage, Emma et Fabien ne sont pas au bout de leurs surprises. Vont-ils enfin se dire oui ?

Pendant ce temps, Raymond, désigné comme témoin de Fabien, s'efforce de rejoindre le lieu de la cérémonie, non sans difficultés, chaperonné par son neveu Esteve.

De leur côté, José et Liliane se retrouvent bloqués sur une île bretonne avec une touriste quelque peu délurée, tandis que Léo et Leslie partent à la recherche d’un trésor caché en forêt. Vont-ils enfin décrocher le gros lot ? La concurrence est rude. Et tous les coups sont permis.

Camille et Philippe se sont lancés dans un nouveau projet immobilier en Bretagne, mais des squatteurs hors du commun refusent de leur laisser le champ libre.

De leur côté, Alice et Sofiane se sont mis en quête d’un nouveau business florissant : la crêpe ! Ils quittent le temps d’un stage leur montagne, pour intégrer la Crêpe School Academy !

Le tournage a débuté ce mercredi 15 octobre et se déroule jusqu'au 30 octobre 2025 dans la région de Saint-Malo, Dinard et Saint-Briac.

Cet épisode sera prochainement diffusé en prime time sur M6.

Avec : Valérie Karsenti (Liliane), Frédéric Bouraly (José), Gérard Hernandez (Raymond), Anne-Élisabeth Blateau (Emma), David Mora (Fabien), Amélie Etasse (Camille), Grégoire Bonnet (Philippe), Claire Chust (Leslie), Vinnie Dargaud (Léo), Élodie Poux (Alice), Majid Berhila (Sofiane).

Et la participation de Clémentine Célarié, Béatrice de La Boulaye, Vanessa Guide.