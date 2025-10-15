"Simon Coleman - Dernière danse" à revoir sur France 2 vendredi 17 octobre 2025 (vidéo)

Vendredi 17 octobre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera « Dernière danse », le second épisode de la série "Simon Coleman" avec Jean-Michel Tinivelli.

Rappel de l'histoire de la série

Simon Coleman est un ex-flic parisien, spécialiste des missions d’infiltration désormais installé à Aix-en-Provence. S’il joue parfois sa vie à pile ou face, Simon ne se sépare jamais de son sourire, et ce quelle que soit la pression qu’il affronte. Ce qui le rend cool pour certains… et complètement inconscient pour d’autres. Mais il n’est pas sans responsabilité : il s'occupe toujours de son neveu et de ses deux nièces, dont il a désormais la charge.

Épisode 2 • Dernière danse

Alors qu’elle virevolte au son de la musique cubaine, Jade Samson, sublime professeure de salsa, s'effondre en pleine répétition. Simon et Chloé investissent l’Académie des danses latines où la victime exerçait, et découvrent qu’elle a été empoisonnée.

Le meurtre a-t-il un rapport avec sa récente sélection pour les Championnats du monde de salsa qui doivent se dérouler dans une semaine ? A la clé : un chèque de 100 000 dollars pour le duo gagnant. De quoi aiguiser les jalousies et les appétits…

L’enquête démarre sur un rythme endiablé, d'autant plus que Simon doit gérer en parallèle l’annonce d’une grande nouvelle à Sam, Clara et Violette. Il est tombé amoureux et ne sait pas comment leur dire. Surtout que la nouvelle élue ne leur est pas totalement inconnue...

Avec : Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Dr Ines Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria)...

Les Guests de cet épisode : Aurore Delplace (Jade Samson), Sandrine Quétier (Noémie Lefèvre), Thierry Picaut (Ryan Lounis), Caroline Le Moing (Julia Crépeau), Vanessa Liautey (Vanessa).