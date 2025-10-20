"La comtesse de Monte-Cristo" en tournage pour TF1 avec Audrey Fleurot

Audrey Fleurot a débuté le 14 octobre dernier le tournage de "La comtesse de Monte-Cristo", une nouvelle série événementielle réalisée par Djibril Glissantet Leonardo D’Antoni qui sera prochainement diffusée sur TF1.

L'histoire en quelques lignes...

Marseille, 1815. Mercédès Herrera est prête à tout pour l’homme qu’elle aime, Edmond Dantès, un marin promis à un avenir brillant. Mais leur bonheur est cruellement brisé par une trahison impitoyable.

Edmond, accusé à tort, est arraché à Mercédès et jeté dans les profondeurs du Château d'If, sans espoir de retour. Dévastée, mais déterminée, Mercédès se lance dans une course effrénée pour le sauver, mais Edmond est tué lors de leur tentative d’évasion et elle-même se retrouve enfermée, condamnée à languir dans une cellule voisine de celle qui a abrité l’amour de sa vie.

Dans ce gouffre de douleur, tout semble perdu. Mercédès n'a désormais plus qu'un but, prendre sa revanche sur ceux qui ont détruit sa vie : Fernand, son propre cousin, secrètement amoureux d’elle : Danglars, un manipulateur ambitieux, et surtout Héloïse de Villefort, la femme implacable du procureur de la ville.

Dans cette adaptation libre et audacieuse du Comte de Monte-Cristo, Mercédès Herrera ne se contente plus d'être une spectatrice de la tragédie : elle devient l’héroïne de son propre destin. Car parfois, l’histoire que l’on croit connaître n’est qu’un mensonge bien raconté.

Cette mini-série se compose de 8 épisodes de 52 minutes, à découvrir en 2026 sur TF1...

Avec : Audrey FLEUROT, Simon EHRLACHER, Zabou BREITMAN, Esteban VIAL, Marysole FERTARD, Thibault BONENFANT, Kad MERAD, Fotini PELUSO, Thierry GODARD, Maxime LELUE, Wael SERSOUB, Denis LAVANT, Eric ELMOSNINO, Olivia COTE, Slimane DAZI.