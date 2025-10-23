"Matlock" : résumé des épisodes diffusés samedi 25 octobre 2025 sur M6

Samedi 25 octobre 2025 à 21:10, M6 diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la première saison de "Matlock", le reboot de la série des années 80, mais incarné cette fois par Kathy Bates.

L'histoire en quelques lignes...

Madeline “Matty” Matlock, une septuagénaire à la brillante carrière, décide de réintégrer le marché du travail dans un prestigieux cabinet d’avocats où elle utilise son attitude discrète et passe-partout et sa ruse pour gagner des affaires. Matty est assignée à Olympia (Skye P. Marshall), une avocate chevronnée qui a soif de justice et de succès. L’ex-mari d’Olympia, Julian (Jason Ritter), fils du directeur du cabinet (Beau Bridges), est intrigué par Matty et ses compétences.

Tandis que Matty s’efforce de trouver sa place dans ce nouveau monde aux enjeux élevés, elle travaille aux côtés des jeunes recrues du cabinet dont le charismatique Billy (David Del Rio) et la très ambitieuse Sarah (Leah Lewis).

Résumé des épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 1x04 Le lapin et le faucon

Le cabinet se retrouve à devoir gérer un conflit d’intérêt. Tandis qu’Olympia défend un homme qui cherche à obtenir justice pour la mort de sa femme, causée par l’insalubrité de son habitat, Elijah et Senior défendent le propriétaire immobilier. Par ailleurs, Matty parvient enfin à accéder à la salle des archives du cabinet.

21:55 Épisode 1x05 Sortir les griffes

Matty use de ses stratagèmes auprès de Kira, une informaticienne du cabinet, pour accéder à un mystérieux document. Dans le cadre d’une action collective contre le système pénitentiaire, l'équipe doit trouver en urgence de nouveaux témoignages lorsque Katya, leur témoin-clé, retombe dans la drogue, ce qui touche Matty de près.

22:45 Épisode 1x06 Seize pas

Olympia et Julian se voient offrir une seconde chance sur une affaire qu’ils ont perdue deux ans plus tôt et qui a précipité leur séparation. Tous deux défendent un couple de plaignantes face à un fabriquant de lait maternisé dont la contamination aurait causé la mort de leur enfant. Avec cette affaire, Matty veut convaincre Julian de lui confier des dossiers pharmaceutiques.