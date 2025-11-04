"Section de recherches" : Le 12ème passager à revoir jeudi 4 novembre 2025 sur TF1 avec Xavier Deluc

Jeudi 4 novembre 2025 à 21:10, TF1 rediffusera un épisode de la série "Section de recherches" avec Xavier Deluc : « Le 12ème passager ».

L'histoire en quelques lignes...

Le commandant Bernier, aujourd’hui à la retraite, envisage une carrière de skipper. Il accepte de faire un essai en Martinique, à bord d’un magnifique catamaran.

C’est donc à l’Anse d’Arlet que l’on retrouve Bernier, accompagné de Lucas, Vicky et Jeanne, qui accueille un groupe de touristes pour une croisière idyllique… Enfin, c’est ce qu’ils croient… car, le lendemain même d’une soirée au cours de laquelle Simon, un des passagers, a demandé sa petite-amie en mariage, celle-ci disparaît du bateau sans laisser de trace.

Suicide, accident ou meurtre ? Les hypothèses affluent jusqu’à la découverte d’un couteau ensanglanté…

Avec : Xavier Deluc (Martin Bernier), Franck Sémonin (Lucas Auriol), Fabienne Carat (Jeanne), Félicité Chaton (Vicky), Jérémy Banster (Alain Moreau), Jean-François Cayrey (Jean Vannier), Daniely Francisque (Nicole Vannier), Philypa Phoenix (Héloïse Chattel / Stéphanie Tramis), Adher Gabeulet (Bruno Navarre), Elisa Erka (Marine Bonnière), Hakim Faris (Simon Manouchian), Olivier Levesque (Cyril).

À la suite de cet épisode diffusé en prime time, TF1 rediffusera deux autres volets de la collection.