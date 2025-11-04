recherche
Séries

"Section de recherches" : Le 12ème passager à revoir jeudi 4 novembre 2025 sur TF1 avec Xavier Deluc

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 novembre 2025 112
"Section de recherches" : Le 12ème passager à revoir jeudi 4 novembre 2025 sur TF1 avec Xavier Deluc

Jeudi 4 novembre 2025 à 21:10, TF1 rediffusera un épisode de la série "Section de recherches" avec Xavier Deluc : « Le 12ème passager ».

L'histoire en quelques lignes...

Le commandant Bernier, aujourd’hui à la retraite, envisage une carrière de skipper. Il accepte de faire un essai en Martinique, à bord d’un magnifique catamaran.

C’est donc à l’Anse d’Arlet que l’on retrouve Bernier, accompagné de Lucas, Vicky et Jeanne, qui accueille un groupe de touristes pour une croisière idyllique… Enfin, c’est ce qu’ils croient… car, le lendemain même d’une soirée au cours de laquelle Simon, un des passagers, a demandé sa petite-amie en mariage, celle-ci disparaît du bateau sans laisser de trace.

Suicide, accident ou meurtre ? Les hypothèses affluent jusqu’à la découverte d’un couteau ensanglanté…

Avec : Xavier Deluc (Martin Bernier), Franck Sémonin (Lucas Auriol), Fabienne Carat (Jeanne), Félicité Chaton (Vicky), Jérémy Banster (Alain Moreau), Jean-François Cayrey (Jean Vannier), Daniely Francisque (Nicole Vannier), Philypa Phoenix (Héloïse Chattel / Stéphanie Tramis), Adher Gabeulet (Bruno Navarre), Elisa Erka (Marine Bonnière), Hakim Faris (Simon Manouchian), Olivier Levesque (Cyril).

À la suite de cet épisode diffusé en prime time, TF1 rediffusera deux autres volets de la collection.

Dernière modification le mardi, 04 novembre 2025 10:54
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Invictus&quot; de Clint Eastwood à revoir sur NOVO 19 mercredi 5 novembre 2025

Le film "Invictus" de Clint Eastwood à revoir sur NOVO 19 mercredi 5 novembre 2025

04 novembre 2025 - 10:37

Sur le même thème..

&quot;S.W.A.T.&quot; saison 8, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 mercredi 5 novembre 2025 (vidéo)

"S.W.A.T." saison 8, résumé de l'épisode diffusé sur TF1 mercredi 5 novembre 2025 (vidéo)

03 novembre 2025 - 16:19

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

"La grande librairie" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par …

03 novembre 2025 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...