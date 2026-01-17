Les résumés de "Ici tout commence" du 19 au 23 janvier 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 19 au 23 janvier 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 19 janvier 2026 • Épisode 1353

Anaïs fait face à un enjeu de taille. À l'Institut, Claire est sur tous les fronts. De leur côté, Fleur et Lionel tâtonnent.

Mardi 20 janvier 2026 • Épisode 1354

Anaïs et Billie découvrent avec stupeur le jury du Prix Excellence Palace. Claire et les élèves trouvent le remplaçant parfait en cuisine. Fleur monte en température.

Mercredi 21 janvier 2026 • Épisode 1355

Face à Billie, Anaïs est dans de beaux draps. Hector est au cœur des convoitises. Gary et Léonard jouent à Cupidon avec Thelma.

Jeudi 22 janvier 2026 • Épisode 1356

Ferdinand mène sa danse. Fleur abat ses cartes. Chez les Leroy, Bérénice fait des étincelles.

Vendredi 23 janvier 2026 • Épisode 1357

À l'Hôtel Jourdain, Billie se fait cuisiner. Jim et Carla sont en révolution. Thelma fait tomber le masque.