"Blanca" saison 3, résumé des épisodes diffusés samedi 7 mars 2026 sur M6

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 mars 2026 133
Samedi 7 mars 2026 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la troisième saison inédite de la série "Blanca". Que va-t-il se passer ? Voici les résumés des épisodes 9 & 10...

Cette saison, les tribulations de notre héroïne seront multiples, tant sur le plan personnel que professionnel, avec une affaire particulièrement difficile qui l’occupera tout au long de la saison.

Présentation de la nouvelle saison

Blanca (Maria Chiara Giannetta) nous a toujours montré comment affronter l’avenir sans crainte, comment faire appel à notre courage lorsque la vie nous lance des défis. Et, surtout, à ne pas avoir peur de l’obscurité. Mais parfois, la vie nous donne plus que ce que l’on espère...

Dans cette nouvelle saison, Blanca va devoir faire face à une grave perte : sa chienne guide Linneo est morte, laissant Blanca sans ses “yeux”. Depuis cette disparition, Blanca a essayé d’autres chiens, mais sans succès : l’un est trop incontrôlable, l’autre trop paresseux... À tel point qu’elle n’arrive même pas à leur trouver un nom ! Le dernier s’appelle tout simplement “Chien 3” et il a un gros défaut : il l’aime trop !

Blanca, dans un état d’esprit différent de celui de d’habitude, rejettera l’avenir et décidera de se suffire à elle-même. Mais la vie la forcera à affronter les ténèbres qui ne l’avaient jamais autant effrayée auparavant.

Pourtant, dans cette confrontation, elle ne sera pas seule car, outre ses compagnons habituels, elle fera la rencontre de Domenico Falena (Domenico Diele), qui rebattra les cartes de sa relation avec Liguori (Giuseppe Zeno). Domenico marquera profondément sa vie et la poussera à remettre en question toutes ses certitudes...

Résumé des épisodes

Samedi 7 mars 2026 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes.

21:10 Épisode 3x09 Acide (1/2)

Au commissariat de San Teodoro, l'attention se porte sur un agresseur en série qui s'en prend à des femmes ayant subi des interventions de chirurgie esthétique, en leur jetant de l'acide au visage. L'enquête s'accélère lorsque Blanca est elle-même visée. Lucia revient habiter chez sa mère adoptive après un chagrin d'amour. Elle souffre de complexes et souhaite faire des injections…

22:10 Épisode 3x10 Acide (2/2)

Interrogé après son arrestation, l'agresseur révèle ses motivations mais nie le meurtre du chirurgien esthétique, le Dr Adorno, qui l'avait publiquement défié. Par ailleurs, Lucia découvre la grossesse cachée de Blanca, tandis que Liguori surveille les déplacements de Domenico.

Suivez nous...