"Tropiques criminels - Plage n° 6", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 13 mars 2026

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 11 mars 2026
Vendredi 13 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera le premier épisode de la 6ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye : « Plage n° 6 ».

La saison 2 en quelques lignes...

Ciblée par une vengeance, Mélissa vit une situation traumatisante dont elle peine à se défaire. Elle ne peut s’empêcher de rechercher le risque et l’adrénaline qu’elle a ressentis et plonge, malgré elle, dans les jeux d’argent. Cette addiction peut lui faire perdre beaucoup, de son futur mariage à sa maison.

À l’inverse, Gaëlle hérite d’une importante somme d’argent à la suite du décès de son père biologique caché. Les deux nouvelles ont l’effet d’un séisme, non sans conséquences sur ses habitudes de vie. Jusqu’à ce qu’elle mène l’enquête sur le comportement anormal de Mélissa.

Résumé des épisodes

Cette 6ème saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Vendredi 13 mars 2026, France 2 diffuse le premier.

Épisode 6x01 Plage n° 6

La scène de crime est nettoyée et ne leur laisse que peu d’indices. Pas de doute, cette fois-ci elles ont affaire à un professionnel.

Elles accueillent en parallèle de leur enquête une officier de l’IGPN, venue prêter main-forte pour retrouver le coupable du meurtre de Lebrac.

Les pistes se brouillent au fil de l’enquête jusqu’à ce que Phil apporte une hypothèse : les deux meurtres seraient liés.

Publié dans Séries
Suivez nous...