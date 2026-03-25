"Tropiques criminels - Sainte-Marie", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 27 mars 2026

Vendredi 27 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera le second épisode de la 6ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye : « Sainte-Marie ».

La saison 2 en quelques lignes...

Ciblée par une vengeance, Mélissa vit une situation traumatisante dont elle peine à se défaire. Elle ne peut s’empêcher de rechercher le risque et l’adrénaline qu’elle a ressentis et plonge, malgré elle, dans les jeux d’argent. Cette addiction peut lui faire perdre beaucoup, de son futur mariage à sa maison.

À l’inverse, Gaëlle hérite d’une importante somme d’argent à la suite du décès de son père biologique caché. Les deux nouvelles ont l’effet d’un séisme, non sans conséquences sur ses habitudes de vie. Jusqu’à ce qu’elle mène l’enquête sur le comportement anormal de Mélissa.

Résumé des épisodes

Cette 6ème saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Vendredi 27 mars 2026, France 2 diffuse le second.

Épisode 6x02 • Sainte-Marie

Mélissa porte encore les stigmates de sa confrontation avec Clémence. À la recherche de sensations, elle s’abandonne inconsciemment à des prises de risque inutiles, au point de faire peur à Gaëlle – bien que celle-ci, trop absorbée par les révélations de sa mère, peine à s’en apercevoir.

C’est avec ces failles que nos deux enquêtrices s’engagent dans une nouvelle affaire : la mort mystérieuse du propriétaire d’une rhumerie. Un drame où s’entrelacent une histoire familiale et les séances de développement personnel du défunt auprès d’un coach.