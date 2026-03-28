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Les résumés de "Plus belle la vie" du 30 mars au 3 avril 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 92
Les résumés de "Plus belle la vie" du 30 mars au 3 avril 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 30 mars au 3 avril 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 30 mars 2026 Épisode 550

La police se débat avec une nouvelle énigme inextricable. En parallèle, Apolline établit un stratagème pour parler à l'élue de son cœur. À l'appartement, Djawad s'essaie à de nouvelles pratiques pour apaiser Ariane.

Mardi 31 mars 2026 Épisode 551

La sortie d'un détenu ravive les craintes des Mistraliens. De son côté, Luna doit rester combative et rassurer son protégé. À l'approche de l'arrivée du bébé, Djawad est dépassé par les préparatifs.

Mercredi 1 avril 2026 Épisode 552

La police met tout en œuvre pour retrouver les otages. Face à ses nouvelles obligations, Baptiste ne sait plus où donner de la tête. En parallèle, Apolline se prépare pour un nouvel enjeu professionnel.

Jeudi 2 avril 2026 Épisode 553

La mort rôde pour un policier, confronté à un nouvel adversaire redoutable. Le reste de l'équipe intensifie ses recherches : arriveront-ils à temps ? Malgré sa détermination, Ulysse se heurte à des difficultés.

Vendredi 3 avril 2026 Épisode 554

Sous pression, Ulysse se démène pour venir en aide à son client, ce qui inquiète Vanessa. Au commissariat, alors que la police est encore sur les traces du tueur, Boher est rattrapé par ses émotions.

Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 10:17
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