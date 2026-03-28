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Les résumés de "Ici tout commence" du 30 mars au 3 avril 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 130
Les résumés de "Ici tout commence" du 30 mars au 3 avril 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 30 mars au 3 avril 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 30 mars 2026 Épisode 1403

En cuisine, les idées de Jasmine fusent. Face à Bakary, le masque de Coline se fissure. Joséphine se remet en selle.

Mardi 31 mars 2026 Épisode 1404

Pour Jasmine, l'heure de l'affrontement a sonné. Coline trouve un confident... inattendu. Joséphine passe enfin la seconde !

Mercredi 1er avril 2026 Épisode 1405

Jasmine est tout feu tout flamme. Au Comptoir, Gary se joue de Jude. Stanislas se réveille enfin.

Jeudi 2 avril 2026 Épisode 1406

Jasmine évite la catastrophe. Jeanne n'est pas au bout de ses peines... Pour Carla, l'attitude de Bérénice est suspecte.

Vendredi 3 avril 2026 Épisode 1407

Face à Anaïs, Jasmine lâche une bombe ! Jeanne ne se laisse pas abattre. Bérénice se tire une balle dans le pied.

Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 12:03
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