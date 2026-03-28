"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 30 mars 3 avril 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 30 mars au 3 avril 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 30 mars 2026 • Épisode 1889

Tandis qu’Elise et Akim décident de faire équipe sur leur enquête, Johanna se demande jusqu’où Yann serait capable d’aller.

Mardi 31 mars 2026 • Épisodes 1890

Alors que Claudine se délecte des malheurs de Johanna, les potins vont bon train parmi les journalistes.

Mercredi 1er avril 2026 • Épisode 1891

Ulysse craint que nouvel associé d’Alix ne les entraîne dans les problèmes. Quant à Bernier, il révèle qu’il a de quoi monnayer sa tranquillité auprès de la police.

Jeudi 2 avril 2026 • Épisode 1892

Dimitri s’invente une nouvelle activité. De son côté, Catherine apprend une mauvaise nouvelle.

Vendredi 3 avril 2026 • Épisode 1893

Alors que la soirée d’Elisabeth prend un tournant surprenant, Yann s’explique enfin avec Johanna, mais va-t-elle l’écouter ?