"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 30 mars 3 avril 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 30 mars 2026 • Épisode 1889
Tandis qu’Elise et Akim décident de faire équipe sur leur enquête, Johanna se demande jusqu’où Yann serait capable d’aller.
Mardi 31 mars 2026 • Épisodes 1890
Alors que Claudine se délecte des malheurs de Johanna, les potins vont bon train parmi les journalistes.
Mercredi 1er avril 2026 • Épisode 1891
Ulysse craint que nouvel associé d’Alix ne les entraîne dans les problèmes. Quant à Bernier, il révèle qu’il a de quoi monnayer sa tranquillité auprès de la police.
Jeudi 2 avril 2026 • Épisode 1892
Dimitri s’invente une nouvelle activité. De son côté, Catherine apprend une mauvaise nouvelle.
Vendredi 3 avril 2026 • Épisode 1893
Alors que la soirée d’Elisabeth prend un tournant surprenant, Yann s’explique enfin avec Johanna, mais va-t-elle l’écouter ?