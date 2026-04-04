Les résumés de "Plus belle la vie" du 6 au 10 avril 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 avril 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 6 avril 2026 • Épisode 555

En difficulté, Ulysse pense avoir trouvé une stratégie pour son procès. Noémie, elle, doit prendre une décision lourde de conséquences. De retour au Mistral, Thomas fête Pâques en famille.

Mardi 7 avril 2026 • Épisode 556

Déterminé, Ulysse cherche une faille dans les accusations contre son client. De son côté, Boher s'inquiète que son bonheur soit de courte durée. Au Mistral, un client inattendu aide Aya face à une situation délicate.

Mercredi 8 avril 2026 • Épisode 557

C'est le premier jour du procès et la pression monte pour Ulysse et son client. À l'approche de l'arrivée du bébé, Ariane découvre qu'elle a encore beaucoup à faire. Alors qu'il rencontre des problèmes de trésorerie, Eric se fait remonter les bretelles par Thomas...

Jeudi 9 avril 2026 • Épisode 558

Face aux nouvelles accusations du camp adverse, Ulysse doit réagir vite. Le comportement fuyant de Zoé réveille les instincts d'enquêtrice de sa mère. Entre Aya et sa nouvelle rencontre, une petite mise au point s'impose.

Vendredi 10 avril 2026 • Épisode 559

Au tribunal, Ulysse parvient à marquer des points. Bien décidée à comprendre, Ariane sollicite l'aide d'un vieil ami dans son enquête. Pendant ce temps, Aya met tout en œuvre pour en savoir plus sur l'homme mystère.