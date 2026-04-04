Les résumés de "Ici tout commence" du 6 au 10 avril 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 avril 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 6 avril 2026 • Épisode 1408

Jasmine réalise les conséquences de ses choix. Gary expérimente les formats. L'œuf au ticket d'or divise au Double A.

Mardi 7 avril 2026 • Épisode 1409

Face à Jasmine, Milan a les mots justes. Gary ne rencontre pas le succès escompté. Malgré ses efforts, le passé de Ferdinand le rattrape.

Mercredi 8 avril 2026 • Épisode 1410

Jasmine peut compter sur le soutien de Rose. Ferdinand est tiraillé. L'Institut se prépare pour un mystérieux événement.

Jeudi 9 avril 2026 • Épisode 1411

Jasmine fait amende honorable. Zoé donne tout pour redorer son blason. Les équipes se mettent en place pour le Défi de Teyssier.

Vendredi 10 avril 2026 • Épisode 1412

Anaïs fait des choix décisifs. Au sein de la famille Leroy, Zoé trouve sa place. Pour le Défi, Bérénice redouble d'efforts.