Les résumés de "Demain nous appartient" du 6 au 10 avril 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 avril 2026.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 6 avril 2026 • Épisode 2176

Le déjeuner de Pâques tourne court pour Audrey. Une compétition intergénérationnelle chez les Delcourt. Marceau s'improvise baby-sitter.

Mardi 7 avril 2026 • Épisode 2177

Audrey soupçonne Damien d'avoir une maîtresse. L'avenir de Manny dépend de la décision d'Alex. Une rencontre sur la plage chamboule Diego.

Mercredi 8 avril 2026 • Épisode 2178

Manon découvre l'identité de la victime, sous le choc... Il y a de l'eau dans le gaz entre Maud et Diego. Marceau et Enora se sont mutuellement transmis un "cadeau"...

Jeudi 9 avril 2026 • Épisode 2179

Nordine paye durement sa jalousie amoureuse... Lizzie avoue à Waren que ce sera... la première fois ! Entre Bruno et Marguerite, le courant passe un peu trop bien.

Vendredi 10 avril 2026 • Épisode 2180

Victor se remémore un accident de parcours... Lizzie est sur un nuage... Waren sur l'autre. Sylvain prend son rôle de cupidon très au sérieux.