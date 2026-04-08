"Tropiques criminels - Morne Blanc", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 10 avril 2026

Vendredi 10 avril 2026 à 21:10, France 2 diffusera le quatrième épisode de la 6ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye : « Morne Blanc ».

La saison 2 en quelques lignes...

Ciblée par une vengeance, Mélissa vit une situation traumatisante dont elle peine à se défaire. Elle ne peut s’empêcher de rechercher le risque et l’adrénaline qu’elle a ressentis et plonge, malgré elle, dans les jeux d’argent. Cette addiction peut lui faire perdre beaucoup, de son futur mariage à sa maison.

À l’inverse, Gaëlle hérite d’une importante somme d’argent à la suite du décès de son père biologique caché. Les deux nouvelles ont l’effet d’un séisme, non sans conséquences sur ses habitudes de vie. Jusqu’à ce qu’elle mène l’enquête sur le comportement anormal de Mélissa.

Résumé des épisodes

Cette 6ème saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Vendredi 10 avril 2026, France 2 diffuse le quatrième.

Épisode 6x04 • Morne Blanc

Le meurtre d’une pianiste de renommée internationale ébranle l’île. Venue dans le cadre d’un programme de mentorat, la virtuose dissimulait une liaison secrète avec l’un de ses jeunes élèves, de vingt-cinq ans son cadet. Entre cet amour interdit et les ambitions que suscitait sa présence, les raisons de sa disparition sont nombreuses.

Pendant ce temps, Gaëlle perçoit chez Mélissa des signes troublants : des nausées, des fringales soudaines, des montagnes russes émotionnelles... Autant d’indices, cette fois, peut-être annonciateurs d’une promesse inattendue.