"Tchernobyl : nuage radioactif sur la France" sur NOVO19 vendredi 10 avril 2026

Vendredi 10 avril 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera le documentaire inédit "Tchernobyl : nuage radioactif sur la France" qui, à travers de nombreux témoignages inédits, d’archives et d’expertises de terrain, vous propose de découvrir l’évolution et les conséquences du plus sombre des nuages.

Le 26 avril 1986 à 01h23, le réacteur numéro 4 de la centrale soviétique de Tchernobyl explose.

Très vite, une menace invisible se répand dans le ciel de l’Europe : un nuage radioactif qui, après avoir balayé le nord du continent, atteint l’Hexagone.

Contrairement aux affirmations de l’époque, la météo n’a opposé aucune barrière. Elle a même favorisé une contamination silencieuse : les pluies printanières ont, par endroits, fixé la radioactivité au sol. Aujourd’hui encore, les traces sont visibles.

En Alsace et en Bourgogne, des analyses révèlent la signature radioactive du réacteur ukrainien.

Un document inédit réalisé par François Tribolet.