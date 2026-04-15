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"Tropiques criminels - Rocher Jacob", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 17 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 avril 2026 183
"Tropiques criminels - Rocher Jacob", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 17 avril 2026

Vendredi 17 avril 2026 à 21:10, France 2 diffusera le cinquième épisode de la 6ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye : « Rocher Jacob ».

La saison 2 en quelques lignes...

Ciblée par une vengeance, Mélissa vit une situation traumatisante dont elle peine à se défaire. Elle ne peut s’empêcher de rechercher le risque et l’adrénaline qu’elle a ressentis et plonge, malgré elle, dans les jeux d’argent. Cette addiction peut lui faire perdre beaucoup, de son futur mariage à sa maison.

À l’inverse, Gaëlle hérite d’une importante somme d’argent à la suite du décès de son père biologique caché. Les deux nouvelles ont l’effet d’un séisme, non sans conséquences sur ses habitudes de vie. Jusqu’à ce qu’elle mène l’enquête sur le comportement anormal de Mélissa.

Résumé des épisodes

Cette 6ème saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Vendredi 17 avril 2026, France 2 diffuse le cinquième.

Épisode 6x05 Rocher Jacob

Le corps sans vie d’un patron de pompes funèbres est retrouvé dans un cimetière. Depuis qu’il avait repris les rênes de l’entreprise, la société avait connu une ascension fulgurante par des méthodes loin de faire l’unanimité.

En parallèle, Arnaud, fou de joie à l’annonce de Mélissa, se projette déjà dans son futur rôle de père. Mais Mélissa, elle, reste en proie au doute.

Quant à Gaëlle, un accrochage sur la route avec un homme d’Église se transforme en coup de foudre. Et elle est bien décidée à ne pas laisser passer sa chance.

Dernière modification le mercredi, 15 avril 2026 10:22
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