"Meurtres au Paradis - Être loyal ou pas" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 20 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la 15ème saison de la série "Meurtres au paradis" dans laquelle, sous le soleil des Caraïbes, chaque enquête cache son lot de surprises… et de dangers.

La saison 2 en quelques lignes...

Cette saison dans Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie affronte une vague de crimes aussi intrigants que dangereux.

Entre retrouvailles familiales explosives et révélations bouleversantes, l'inspecteur Mervin Wilson devra jongler entre ses sentiments et son devoir.

Résumé des épisodes

Cette 15ème saison inédite se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Le premier épisode sera diffusé lundi 20 avril 2026 à 21:10 sur France 2.

Épisode 15x01 • Être loyal ou pas

Le retour de Selwyn à Sainte-Marie est bouleversé par une mort mystérieuse à l’hôtel de ville, tandis qu’un nouveau membre de la famille fait irruption dans la vie de Mervin.

Avec : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher).