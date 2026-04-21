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"L'école des espions" avec Pascal Elbé et Thierry Godard sur France 3 jeudi 23 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 avril 2026 417
"L'école des espions" avec Pascal Elbé et Thierry Godard sur France 3 jeudi 23 avril 2026

Jeudi 23 avril 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "L'école des espions", une fiction qui raconte l'apprentissage de jeunes dans l'École des espions. Avec au casting : Pascal Elbé, Thierry Godard, Laurent Capelluto, Lubna Azabal. 

L'histoire en quelques lignes...

Les jeunes Zana, Inès, Alex, François et Pierre viennent d'intégrer l'Ecole des espions. Ils y font la connaissance des enseignants chargés de leur apprendre la stratégie et la pratique de l'espionnage, l'histoire du renseignement international, le maniement des armes, ainsi que la maîtrise des technologies modernes.

Tandis qu'ils se dépassent dans ces matières imposées, amitiés, amours et espoirs sont au coeur de leur parcours au sein de cette discrète institution qui les accompagne dans le difficile apprentissage de l'espionnage.

Leur cursus se trouve profondément bouleversé quand l'école fait l'objet de l'intrusion violente et soudaine d'un service étranger…

Dernière modification le mardi, 21 avril 2026 10:47
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