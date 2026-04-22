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"Tropiques criminels - La prairie", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 24 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 avril 2026 220
"Tropiques criminels - La prairie", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 24 avril 2026

Vendredi 24 avril 2026 à 21:10, France 2 diffusera le sixième épisode de la 6ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye : « La prairie ».

La saison 2 en quelques lignes...

Ciblée par une vengeance, Mélissa vit une situation traumatisante dont elle peine à se défaire. Elle ne peut s’empêcher de rechercher le risque et l’adrénaline qu’elle a ressentis et plonge, malgré elle, dans les jeux d’argent. Cette addiction peut lui faire perdre beaucoup, de son futur mariage à sa maison.

À l’inverse, Gaëlle hérite d’une importante somme d’argent à la suite du décès de son père biologique caché. Les deux nouvelles ont l’effet d’un séisme, non sans conséquences sur ses habitudes de vie. Jusqu’à ce qu’elle mène l’enquête sur le comportement anormal de Mélissa.

Résumé des épisodes

Cette 6ème saison se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Vendredi 24 avril 2026, France 2 diffuse le sixième.

Épisode 6x06 La prairie

Un styliste de renom est retrouvé assassiné dans son atelier. Contre l’avis de ses collègues, Mélissa insiste pour prendre part à l’enquête. Elle est enceinte, certes — mais pas diminuée.

Tandis que les investigations s’enlisent, une découverte relance la piste : la victime aurait été avertie, dans les moindres détails, de sa propre mort… par un célèbre voyant de l’île.

De son côté, Gaëlle refuse de lâcher prise avec Jason. Pour rester proche de lui, elle s’investit dans la vie de son église.

Dernière modification le mercredi, 22 avril 2026 12:27
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