"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 27 mai 2026

Mercredi 27 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo. Voici ce qui va se passer dans ces épisodes...

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les épisodes 13 & 14 seront diffusés mercredi 27 mai 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x11 L'heure des comptes

Richard s'attaque à un cas assez délicat pour son retour au Grey Sloan.

Tandis que Kavita et Jules préparent une présentation à fort enjeu, Bailey doit avoir une conversation difficile avec un patient qu'elle affectionne.

Pendant ce temps, Jo s'efforce de sécuriser le loft.

21:55 Épisode 22x12 Malgré les interdits

Un couple arrive au Grey Sloan grièvement blessé après la destruction de leur maison par une boule de démolition.

Lucas et Simone peinent à accompagner un jeune patient en fin de vie, tandis que Richard organise une journée de dépistage de la prostate.