"L'Or bleu", résumé des épisodes diffusés sur France 2 mercredi 27 mai 2026

Mercredi 27 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "L'Or bleu", une grande saga familiale et dramatique construite sous forme de thriller générationnel.

L'histoire en quelques lignes...

Trois destins de femmes, de générations différentes, liées par le sang.

Trois trajectoires de vie qui les ramènent, sans qu'elles s'en doutent, là où tout a commencé. Un secret enfoui depuis près d’un siècle, transmis de génération en génération.

Un secret intimement lié à l'eau qu’un été de grande sécheresse va faire ressurgir, et qui va permettre à Flore, la fille d'Alice, de compléter le puzzle familial en faisant éclater la vérité.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Les épisodes 3 & 4 seront diffusés mercredi 27 mai 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 3

Eté 1986. Mathias Ravanel, entouré de sa famille et de ses amis, célèbre le projet de forage de l'Aiglette.

Eté 2026. La découverte du corps de Mathias Ravanel, assassiné dans sa piscine, accélère l'enquête de Yacine Najar et révèle que Mathias utilisait de l'eau potable en violation des quotas stricts imposés par la mairie. Les soupçons se portent désormais sur Diego, le mari de Mathias dont les relations avec celui-ci étaient tendues depuis quelques temps.

Parallèlement, Flore soupçonne un lien entre la mort de son oncle et celui de sa mère. Elle enquête seule, frustrée que son fiancé, Tristan ne la soutienne pas. Le mystère s'épaissit lorsque Yacine lui confie une alliance gravée au nom de "Costa" retrouvée avec les ossements d'Alice...

Épisode 4

Eté 1987. Les tensions sont flagrantes entre Franck et Alice qui se sent de plus en plus manipulée par sa belle-famille.

Eté 2026, Franck est retrouvé inanimé à la station de traitement, victime d'une tentative de meurtre. Yacine suspecte Rudy Faivre qui a disparu depuis l'attaque du camion-citerne.

Flore de son côté, découvre cachée dans les affaires de son père, une lettre de sa mère. Réalisant que son père a encore menti, elle s'allie au capitaine Najar pour retrouver Rudy, mais la situation tourne au drame lorsque Rudy les prend en otage...

Avec : Barbara Probst, Samir Boitard, Tom Leeb, Éric Caravaca, Déborah Krey, Sylvie Granotier, Bernard Verley, Valérie Karsenti, Éric Savin, Guilaine Londez...