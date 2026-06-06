Les résumés de "Ici tout commence" du 8 au 12 juin 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 8 au 12 juin 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 8 juin 2026 • Épisode 1453

Fleur et Lionel ne se comprennent plus. Ferdinand questionne la légitimité de Rose au Master. Pour Clotilde, les Premières Années manquent de prises d'initiative.

Mardi 9 juin 2026 • Épisode 1454

À L'institut, Lionel et le Chef Péniac savent se sortir d'affaire. Tom retourne la stratégie de Julia contre elle. Au cours de Clotilde, Bianca est contrainte d'improviser.

Mercredi 10 juin 2026 • Épisode 1455

À L'institut, le Chef Péniac révèle son vrai visage. À l'infirmerie, Noé réussit à dépasser ses peurs ! Tom et Julia ne lâchent rien.

Jeudi 11 juin 2026 • Épisode 1456

Lionel réalise qu'il a fait fausse route… À L'hôtel Jourdain, Gaspard pense tirer les fils. À L'institut, Rose veut faire ses preuves.

Vendredi 12 juin 2026 • Épisode 1457

Petit à petit, Fleur remonte la pente. Provocs, Tom et Julia tentent de faire craquer l'autre. Pour prouver sa légitimité, Rose s'engage dans un pari risqué.