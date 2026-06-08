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"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 mercredi 10 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 juin 2026 229
"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 mercredi 10 juin 2026

Mercredi 10 juin 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo. Voici ce qui va se passer dans ces épisodes...

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les épisodes 17 & 18 seront diffusés mercredi 10 juin 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x17 Entre deux feux

Un pompier de la station 19 atterrit aux urgences pour se faire soigner de graves brûlures.

Pendant ce temps, l'équipe soigne un patient âgé empalé sur une structure artistique.

21:55 Épisode 22x18 Tout le monde sur le pont

Après l'effondrement catastrophique d'un pont qui a fait des dizaines de victimes, le Grey Sloan met tout en œuvre pour répondre à la catastrophe alors qu'il s'efforce de soigner un afflux de patients gravement blessés.

Dernière modification le lundi, 08 juin 2026 09:27
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