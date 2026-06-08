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"L'Or bleu", résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 10 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 juin 2026 219
"L'Or bleu", résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 10 juin 2026

Mercredi 10 juin 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "L'Or bleu", une grande saga familiale et dramatique construite sous forme de thriller générationnel.

L'histoire en quelques lignes...

Trois destins de femmes, de générations différentes, liées par le sang.

Trois trajectoires de vie qui les ramènent, sans qu'elles s'en doutent, là où tout a commencé. Un secret enfoui depuis près d’un siècle, transmis de génération en génération.

Un secret intimement lié à l'eau qu’un été de grande sécheresse va faire ressurgir, et qui va permettre à Flore, la fille d'Alice, de compléter le puzzle familial en faisant éclater la vérité.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Les épisodes 7 & 8 seront diffusés mercredi 10 juin 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 7

Été 88. Alice, enceinte de Franck, renonce à Julien la mort dans l’âme.

Été 2026. L’explosion du tunnel révèle une cavité contenant des squelettes et une seconde alliance marquée « Costa ». La même que celle trouvée sur le corps d’Alice. Flore, quant à elle, se rapproche de Yacine, ne pardonnant pas la trahison de Tristan. L'assassinat de Fanny intensifie la menace sur Franck et Solange, derniers survivants des familles impliquées dans le chantier du tunnel. Yacine se rend à la ferme Pageon pour protéger Solange. Mais sa disparition au même moment que celle du père de Flore, les plonge dans une terrible inquiétude.

Épisode 8

Été 1989. Alice découvre dans le tunnel du forage deux squelettes. Bouleversée, elle se rend compte que Franck est prêt à étouffer ce meurtre qui incrimine sa famille. Une dispute éclate.

Été 2026. Yacine et Flore découvrent que Solange est responsable de l'explosion du tunnel. Flore trouve un calepin prouvant qu’elle est aussi impliquée dans la mort d'Alice. Flore est convaincue que Franck a enlevé Solange pour se venger et la tuer. Grâce à l’aide de Julien Daumas, Yacine et Flore arrivent juste à temps pour l’empêcher de commettre l'irréparable.

Avec : Barbara Probst, Samir Boitard, Tom Leeb, Éric Caravaca, Déborah Krey, Sylvie Granotier, Bernard Verley, Valérie Karsenti, Éric Savin, Guilaine Londez...

Dernière modification le lundi, 08 juin 2026 09:55
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