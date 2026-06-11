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Un nouvel inédit de "Camping paradis" diffusé sur TF1 lundi 29 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 370
Un nouvel inédit de "Camping paradis" diffusé sur TF1 lundi 29 juin 2026

À découvrir sur TF1 lundi 29 juin 2026 à 21:10, « Retour de flamme au Paradis » un nouvel épisode inédit de la série "Camping Paradis" avec Laurent Ournac.

L'histoire en quelques lignes...

C'est la semaine de Xavier ! Tom lui a confié l'animation d'un atelier mixologie et création de cocktails. Honoré et stressé, notre barman se jette corps et âme dans sa mission dont rien ne saurait le détourner, sauf un "cataclysme" imprévu ! Comme le retour d'Amandine, son ancien grand amour...

Dans le même temps, Tom et l'équipe accueillent un adolescent qui a été renversé par une voiture et il est aujourd'hui paraplégique. Heureusement, le hasard fait parfois bien les choses : Marc, le kiné de Théo, qu'il adore, est dans le bungalow voisin... Mais est-ce vraiment une coïncidence ?

Quant à Monsieur Parizot, on peut compter sur lui pour jouer au chien dans le jeu de quilles amoureux d'Amandine et Xavier...

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Marie Fugain (Caroline), Patrick Paroux (Parizot), Géraldine Lapalus (Amandine), Alexis Loret (Marc), Marius Blivet (Théo), Audrey Chauveau (Sybille), Joséphine Charavner (Jade), Maxime Chaptal (Lucas), Khalil Bora (Issa), Axel Lapointe (Nathan), Allison Arhant (Sonia)

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