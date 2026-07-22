"Tropiques criminels" : résumés des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 24 juillet 2026

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir des épisodes de la 4ème saison de la série "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

L'histoire de la série

Cette série policière suit le duo improbable de deux enquêtrices aux personnalités radicalement opposées.

La commandante Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland), originaire de l'île, mais ayant fait carrière en métropole, elle est rigoureuse, méthodique et respecte scrupuleusement les procédures.

La capitaine Gaëlle Crivelli (Béatrice de La Boulaye), native de l'île, elle est impulsive, intuitive et n'hésite pas à s'affranchir des règles pour mener ses enquêtes.

Malgré leurs différences de caractère qui créent souvent des tensions, elles forment une équipe efficace et complémentaire pour résoudre des affaires de meurtres complexes. La série mélange habilement les enquêtes criminelles avec l'exploration de la culture martiniquaise, tout en suivant l'évolution de la vie personnelle et des relations familiales des deux héroïnes.

Résumé des épisodes

La soirée débutera à 21:10 avec la diffusion des épisodes 5 à 8 et se poursuivra toute la nuit à partir de 00:40 avec la diffusion des épisodes 1 à 4 de la saison 4.

21:10 Épisode 4x05 Fort-de-France

Une jeune femme est retrouvée assassinée après avoir accusé sur les ondes un célèbre animateur radio d'être responsable de son viol. Celui-ci a un alibi en la présence d'une fan qui le suit assidûment. Or, cette jeune femme s'avère être une déséquilibrée érotomane qui va jusqu'à enlever l'animateur radio.

22:00 Épisode 4x06 Rivière-Pilote

La disparition d'un chasseur de trésor conduit Melissa et Gaëlle à suspecter son frère. Celui-ci est en effet persuadé que son frère a trouvé le trésor qu'ils cherchaient tous deux depuis de nombreuses années et a pris la fuite sans le partager. Derrière cette course au trésor Melissa et Gaëlle vont plonger au cœur de haines et de secrets de famille bien gardés.

22:55 Épisode 4x07 O'Mullane

Un homme retrouvé assassiné sur son voilier s’avère être un des meilleurs amis de Laurent Crivelli, le père de Gaëlle, et principal suspect dans cette affaire. La victime atteinte de la maladie de Charcot voulait mettre un terme à ses souffrances pour avoir une fin de vie digne. Laurent Crivelli a-t-il voulu aider son ami à en finir ? Quand on découvre que le père de Gaëlle avait une liaison avec la femme de la victime une question se pose : euthanasie ou assassinat. Sur le sujet le conflit entre Melissa et Gaëlle va s’envenimer.

23:45 Épisode 4x08 Canal Cocotte

Une jeune combattante du club de MMA qu’anime Aurélien est découverte assassinée. Melissa et Gaëlle découvrent que la jeune fille avait participé la veille à un combat clandestin. Pour découvrir la vérité sur cette mort t ce milieu, Melissa va prendre la place d’une combattante et amie de la victime et devra prendre le risque du combat pour découvrir la vérité.

À partir de 00:40, France 2 rediffusera les quatre premiers épisodes de la saison 4, vous trouverez les résumés dans cet article.