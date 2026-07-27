"Code Rouge" : résumé des premiers épisodes diffusés mercredi 29 juillet 2026 sur France 2

Mercredi 29 juillet 2026 à 21:10, France 2 diffusera les trois premiers épisodes de "Code Rouge", une mini-série inédite. Entre paranoïa politique et conspirations internationales, un thriller britannique sous haute tension...

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu'il rentre à Londres après avoir assisté à une conférence médicale à Pékin, un médecin fait face à des accusations de meurtre et doit être ramené en Chine.

Confus, épuisé et se déclarant innocent, le Dr Matthew Nolan (Richard Armitage) tente d'alerter l'opinion publique en faisant un scandale à l'aéroport avant d'être embarqué de force. C'est Hana Li (Jing Lusi), officier de police londonienne, qui est chargée de l'escorter à Pékin, où l'homme est accusé d'avoir laissé mourir une femme dans un accident de voiture.

Cependant, à bord du vol 357, la policière se retrouve face à un nombre croissant de décès qui laisse entrevoir une conspiration à grande échelle.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés mercredi 29 juillet 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 1

Un médecin Britannique est accusé d'un crime à Pékin, mais il est convaincu qu'on lui a tendu un piège.

Épisode 2

Alors que la tension monte à bord, Hana reçoit pour mission de la chef du MI5 de mener l'enquête.

Épisode 3

Nolan raconte ce qui s'est passé à Pékin, tandis qu'Hana continue d'enquêter sur les événements qui se sont déroulés à bord.