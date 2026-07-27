"Code Rouge" : résumé des premiers épisodes diffusés mercredi 29 juillet 2026 sur France 2

L'histoire en quelques lignes...
Alors qu'il rentre à Londres après avoir assisté à une conférence médicale à Pékin, un médecin fait face à des accusations de meurtre et doit être ramené en Chine.
Confus, épuisé et se déclarant innocent, le Dr Matthew Nolan (Richard Armitage) tente d'alerter l'opinion publique en faisant un scandale à l'aéroport avant d'être embarqué de force. C'est Hana Li (Jing Lusi), officier de police londonienne, qui est chargée de l'escorter à Pékin, où l'homme est accusé d'avoir laissé mourir une femme dans un accident de voiture.
Cependant, à bord du vol 357, la policière se retrouve face à un nombre croissant de décès qui laisse entrevoir une conspiration à grande échelle.
Résumé des épisodes
Cette mini-série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés mercredi 29 juillet 2026 à partir de 21:10 sur France 2.
Épisode 1
Un médecin Britannique est accusé d'un crime à Pékin, mais il est convaincu qu'on lui a tendu un piège.
Épisode 2
Alors que la tension monte à bord, Hana reçoit pour mission de la chef du MI5 de mener l'enquête.
Épisode 3
Nolan raconte ce qui s'est passé à Pékin, tandis qu'Hana continue d'enquêter sur les événements qui se sont déroulés à bord.