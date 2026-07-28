"Tom et Lola" : résumé des épisodes rediffusés sur France 3 jeudi 30 juillet 2026

Jeudi 30 juillet à partir de 21:10, France 3 diffusera quatre épisodes de la première saison de "Tom et Lola", une série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Présentation de la série

Amis d'enfance devenus policiers, Tom et Lola voient leur quotidien basculer lorsque les aléas de la vie les conduisent à vivre sous le même toit. Entre enquêtes criminelles, colocation mouvementée, enfants à élever et vies sentimentales compliquées, ils doivent apprendre à concilier leur amitié indéfectible avec une collaboration professionnelle parfois explosive.

Portée par un duo aussi complice qu'opposé, Tom et Lola mêle habilement comédie, suspense et émotions. Chaque épisode alterne une enquête policière inédite et les péripéties d'une famille recomposée pas comme les autres, où les conflits, les fous rires et les moments de tendresse rythment un quotidien aussi imprévisible qu'attachant.

Résumé des épisodes

France 3 vous propose une séance de rattrapage jeudi 30 juillet 2026. Cette semaine, la chaîne rediffuse les épisodes 5 à 8 de la saison 1.

21:10 Épisode 1x05 Cap ou pas cap

Un plongeon audacieux depuis une falaise maritime prend une tournure inattendue lorsque Roméo ne refait pas surface. L'angoisse s'empare de ses amis. La situation se complique davantage quand le corps de Vincent, le meilleur ami de Roméo porté disparu la veille, émerge des flots.

Tom et Lola se lancent dans une enquête urgente. Leur objectif : retrouver Roméo dans les plus brefs délais. Ils doivent déterminer s'il est impliqué dans la mort de Vincent ou s'il est lui-même une victime. Le temps presse pour résoudre cette énigme et potentiellement sauver une vie.

22:10 Épisode 1x06 Une mort d'avance

Une matinée au commissariat prend une tournure inattendue lorsqu'une septuagénaire déclare publiquement être la cible d'une tentative d'assassinat par son mari. La police s'apprête à la raccompagner quand elle s'effondre brusquement. L'analyse menée par Gaëlle révèle une intoxication massive à l'arsenic, corroborant les propos alarmants de la victime. Le hic : l'homme est mort depuis sept mois.

Cette découverte transforme une situation apparemment absurde en une affaire criminelle déroutante, remettant en question les circonstances du décès du mari et l'origine de l'empoisonnement.

22:55 Épisode 1x07 Le trésor des Templiers

Une jeune archéologue se volatilise dans le massif du Sioux Blanc sans laisser de traces. Policiers et colocataires, Tom et Lola prennent en charge l'investigation, avant qu'elle ne les propulse dans un monde inattendu.

Leur enquête les conduit sur les pas des Templiers, ordre médiéval entouré de légendes. Ils se lancent dans une quête traversant les siècles, à la recherche d'une épée énigmatique. Cette arme, objet de nombreux récits, serait dotée de pouvoirs miraculeux.

Leur périple mêle histoire, mystère et aventure, promettant des révélations surprenantes.

23:45 Épisode 1x08 Sur la piste de Monte Cristo

Tom et Lola planchent sur une macabre découverte, celle du corps d'un homme qu'ils identifient initialement comme Julien Bartoletti, un prisonnier en cavale.

Condamné pour meurtre, ce dernier clame son innocence de très longue date. Cependant, l'autopsie révèle une erreur d'identification stupéfiante : le cadavre n'est pas le sien. Le véritable Bartoletti est en fuite, porté par un désir ardent de vengeance.

Déterminé à prouver son innocence, il est prêt à tout pour faire éclater la vérité, même si cela implique de se faire justice lui-même.