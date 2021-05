Pour la première fois de son histoire, l'UEFA 2020 se déroulera aux quatre coins de l'Europe, du 11 juin au 11 juillet 2021. TF1, diffuseur officiel de la compétition européenne, se mobilise en proposant aux téléspectateurs un dispositif exceptionnel et innovant pour l'évènement sportif le plus attendu de l'année !

Rendez-vous le 18 mai pour connaitre la liste des Bleus avec Nathalie Iannetta

TF1 vous donne rendez-vous le mardi 18 mai à 20:20 pour découvrir la liste des Bleus sélectionnés par Didier DESCHAMPS pour la compétition.

Dans le cadre du JT de 20H présenté par Gilles BOULEAU, Didier DESCHAMPS dévoilera en direct et en duplex la liste des joueurs retenus pour cet évènement qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021.

A l’issue de l’annonce de cette liste, Didier DESCHAMPS répondra aux questions de Nathalie IANNETTA.

Les meilleures affiches dont la majorité des matchs des Bleus sur l'antenne de TF1 et sur MYTF1

Sur TF1, 12 matchs au total avec :

6 matchs de poules :

Vendredi 11 juin 2021 – Turquie vs. Italie à 21h

– Turquie vs. Italie à 21h Lundi 14 juin 2021 – Espagne vs. Suède à 21h

– Espagne vs. Suède à 21h Vendredi 18 juin 2021 – Angleterre vs. Ecosse à 21h

– Angleterre vs. Ecosse à 21h Samedi 19 juin 2021 -Hongrie vs. France à 15h

-Hongrie vs. France à 15h Lundi 21 juin 2021 – Finlande vs. Belgique ou Russie vs. Danemark à 21h

– Finlande vs. Belgique ou Russie vs. Danemark à 21h Mercredi 23 juin 2021 – Portugal vs. France à 21h, un sommet décisif et la revanche de la finale de l'Euro 2016

3 huitièmes de finale dont celui des Bleus

2 quarts de finale

Le premier choix de la demi-finale

L'intégralité des rencontres seront également à vivre sur MYTF1 en live et en replay. Pour une expérience encore plus événementielle et spectaculaire, tous les matchs seront disponibles en 4K pour les abonnés aux offres Orange et Bouygues Télécom.

Les meilleurs commentateurs, avec un deuxieme duo inédit

Pour faire vivre ces matchs, TF1 s'appuie toujours sur son équipe de commentateurs prestigieuse : Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU. Frédéric CALENGE sera pour cette compétition encore le journaliste au plus près des Bleus, présent sur les matchs de l'équipe de France et au camp de base des hommes de Didier DESCHAMPS.

Pour couvrir l'ensemble des 12 matchs de la compétition, TF1 s'appuiera également sur une nouvelle équipe de commentateurs avec Sabrina DELANNOYE, déjà mobilisée lors de la Coupe du Monde féminine de foot en 2019 sur TF1 et TMC, et une nouvelle recrue, Julien BRUN.

Le Mag de l'Euro : L'innovation au coeur du mag pour enrichir l'expérience des téléspectateurs

Après chaque match, Le Mag de l'Euro sera de retour, présenté par le journaliste et animateur Denis BROGNIART avec des consultants d'exception, Nathalie IANNETTA, Youri DJORKAEFF, Ludovic GIULY, qui apporteront leurs regards et analyses sur les performances des Bleus mais aussi des nations favorites et des stars de la compétition.

Au programme, des débriefs des matchs, les moments forts, la découverte des stars de la compétition, un traitement large de l’actualité de l’Equipe de France, les images coulisses pour faire vivre aux téléspectateurs les Bleus de l’intérieur, des interviews exclusives des joueurs afin de suivre au plus près leur parcours et leur ressenti tout au long de cet Euro.

Avec un plateau sous le signe de l'expertise et de l'innovation, qui proposera des séquences spectaculaires et apportera une nouvelle expérience aux téléspectateurs.

Téléfoot : 5 numéros exceptionnels au plus près des Bleus

Le magazine Téléfoot, qui accompagne les téléspectateurs tout au long de la saison, mais aussi pendant les compétitions, sera également au rendez-vous avec 5 numéros exceptionnels présentés par Frédéric CALENGE. Téléfoot sera délocalisé au plus près des Bleus, en présence du sélectionneur et de joueurs de l’équipe de France.

Le 13 juin, l’émission sera en direct de Clairefontaine à 2 jours de la rencontre France-Allemagne, puis le 20 Juin au camp de base des Bleus à Budapest.

Une offre innovante sur le digital : Téléfoot la Quotidienne et un podcast évènementiel

« Téléfoot, la Quotidienne », le rendez-vous 100% social qui fédère une communauté fidèle et engagée sur les réseaux sociaux avec + de 5 Millions d'abonnés, sera aux couleurs de l'Euro.

7 jours sur 7 pendant toute la compétition : le spin-off digital incarné par Thomas MEKHICHE, fort de ses millions de vidéos vues par semaine, sera au rendez-vous de la compétition tous les jours : retour sur les matchs de la veille et ceux du jour, images insolites sur et en dehors du terrain, petites phrases qu’il ne fallait pas louper pendant les conférences de match, et les petites histoires derrière les grands matches. Elle donnera évidemment la parole à la communauté Téléfoot lors de la question du jour.