Ligue des champions : la finale Liverpool / Real Madrid en direct sur TF1 samedi 28 mai

Samedi 28 mai à partir de 20:50, TF1 vous proposera de suivre en direct et en clair la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, qui se déroulera au Stade de France.

A Saint-Denis, au Stade de France, cette finale s'annonce exceptionnelle et opposera deux des meilleures équipes de la saison et deux des plus grands clubs de l'histoire : le Real Madrid de Carlo Ancelotti et Liverpool de Jürgen Klopp.

Une finale historique entre les deux clubs qui représentent à eux deux 19 victoires en Ligue des Champions (13 pour le Real et 6 pour Liverpool). Ils se retrouveront pour la 3ème fois en finale après 1981 et 2018. Alors que les Reds se sont imposés en 1981, c'est le Real Madrid de Zinedine Zidane qui a remporté la compétition en 2018.

L'enjeu de cette finale sera aussi la course au Ballon d'Or : Karim Benzema au Real favori pourrait devenir l'un des 3 meilleurs buteurs de l'histoire après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi si il marque. Il fera face à Mohamed Salah avec 30 buts et 15 passes décisives et Sadio Mané, meilleur joueur de la CAN, qui pourrait le consacrer meilleur joueur de la planète.

Cette rencontre événement sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.