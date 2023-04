Football féminin : France / Colombie en direct sur W9 vendredi 7 avril 2023

Vendredi 7 avril 2023 à 21:00, W9 retransmettra en direct le match de l'Équipe de France féminine de football qui affrontera la Colombie dans un match préparatoire à la Coupe du Monde 2023.

Retrouvez l’Équipe de France face à la Colombie à l’occasion des matchs préparatoires à la Coupe du monde.

C’est au stade Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand que les Bleues affronteront les Colombiennes. Il s’agira du dernier rassemblement avant la révélation des joueuses retenues pour participer à la Coupe du monde 2023.

Objectifs : gagner et se préparer pour la Coupe du monde de la FIFA, qui aura lieu en juillet et août prochains en Australie et Nouvelle-Zélande.

La rencontre sera commentée par Xavier Domergue et Laura Georges avec les interviews de Carine Galli.