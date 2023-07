Tour de France : les étapes du 8 au 14 juillet 2023 à suivre sur France 2 & France 3

La 110ème édition du Tour de France entre dans sa 2ème semaine. Voici les étapes qui seront diffusées dans leur intégralité du samedi 8 au vendredi 14 juillet 2023 sur France 2 et France 3.

Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, et plus encore : podiums, réactions, interviews, analyses…) sur France 2 et France 3 sans interruption grâce à la complémentarité de ces deux chaînes. France Télévisions se mobilise pour offrir aux téléspectateurs et à tous les passionnés de vélo les plus belles images et les plus grandes émotions du Tour de France grâce à la réalisation d'Anthony Forestier.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine de la France traversée par la course et de Benoît Durand, Nicolas Geay et Thomas Voeckler sur les motos, au plus près des coureurs.

Céline Rousseaux sera au plus près des coureurs avant le départ puis dans la zone protocole pour interviewer les vainqueurs d'étape et les porteurs de maillots à la desvente du podium.

Étape 8 Libourne > Limoges 200,7 km

Les sprints peuvent se suivre mais ne se ressemblent pas nécessairement. Là où Limoges peut réserver des surprises, l’arrivée du jour sera plutôt ouverte aux sprinteurs les plus explosifs, capables d’encaisser une courte mais difficile montée en escaliers pour s’imposer dans le final.

Samedi 8 juillet à partir de 11:55 sur France 2, puis 12:55 sur France 3 et 15:00 sur France 2.

Étape 9 Saint-Léonard-de-Noblat > Puy de Dôme 182,4 Km



Nul doute que l’émotion du retour au Puy de Dôme trente-cinq ans après stimulera l’appétit des grimpeurs les plus racés. Les reliefs auvergnats auront pris soin d’user les jambes des prétendants bien avant de se lancer à l’assaut de ce redoutable et majestueux sommet. Sur les 4 derniers kilomètres, en conclusion d’une journée à 3 600 mètres de dénivelé cumulé, la pente moyenne flirte avec les 12 %.

Dimanche 9 juillet à partir de 12:55 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 10 Vulcania > Issoire 167,2 Km

Après une journée de repos bien méritée à Clermont-Ferrand, le Massif central sera encore au programme. Les places seront chères pour intégrer l’échappée. Cependant la traversée de la chaîne des Puys se chargera de sélectionner les baroudeurs les plus robustes avant de rallier Issoire.

Mardi 11 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 11 Clermont-Ferrand > Moulins 179,8 Km

Une journée historique se prépare puisqu’avec l’arrivée à Moulins, la Grande Boucle aura fait étape dans toutes les préfectures de la France métropolitaine. Bien que les routes de l’Allier imposent une usure insidieuse des mollets avec des répétitions de montées « casse-pattes », la dernière ligne droite de 1 300 mètres en cœur de ville s’offrira aux sprinteurs.

Mercredi 12 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15.00 sur France 2.

Étape 12 Roanne > Belleville-en-Beaujolais 168,8 Km

Cette étape d’emblée vallonnée sera marquée par l’enjeu décisif de la formation de l’échappée. En cheminant dans les vignobles des crus du Beaujolais, une course de mouvement pourrait bien précéder les montées aux cols de la Croix Montmain et de la Croix Rosier. Le final en montée ferait une scène de qualité pour un sprint en tout petit comité.

Jeudi 13 juillet à partir de 13:00 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Étape 13 Châtillon-sur-Chalaronne > Grand Colombier 137,8 Km

Le format dynamique de cette étape entièrement tracée dans l’Ain laisse peu de place au doute. Il faudra certes aiguiser ses jambes dans la montée au plateau d’Hauteville-Lompnes, mais une échéance majeure attend les favoris du Tour après avoir visité Culoz : on jouera nécessairement cartes sur table dans l’ascension de la « pyramide du Bugey », avec 17,4 km à une pente moyenne de 7,1 %.

Vendredi 14 juillet à partir de 13:25 sur France 3, puis à 15:00 sur France 2.

Source : letour.fr